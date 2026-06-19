Bakan Tekin: "Fetih 1453 ile Yolumuza Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin: "Fetih 1453 ile Yolumuza Devam Edeceğiz"

Bakan Tekin: "Fetih 1453 ile Yolumuza Devam Edeceğiz"
19.06.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Fetih Ruhu Yarışmaları'nda eleştirilere rağmen fetihe vurgu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Tekin, törende yaptığı konuşmada, "Siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz fetih 1453 diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, öğrenciler ve davetliler de yer aldı. Konser etkinliğiyle başlayan program, Fetih Filmi gösterimiyle devam etti.

'TÜRKİYE'DE YILLARCA CEPHELEŞME OLUŞTU'

Törende konuşan Bakan Tekin, "Türkiye'de yıllarca farklı isimlerle adlandırılan bir cepheleşme oluştu. Buna kimisi sağ-sol dedi, kimisi merkez-çevre dedi. Bu tanımlamalarla farklı analizler yapıldı. Ben de madem buradayız, bir anekdottan hareketle bu kamplaşmayı analiz etmek istiyorum. O da bir siyasetçinin sözü 'Zulüm 1453'te başladı'. Türkiye'de iki grup insan oluşmuş durumda. Bir grup, 1453'e zulmün başladığı tarih olarak bakıyor. Biz de fethin yıldönümü olarak, fetih olarak bakıyoruz. Türkiye'de insanların dini inanç, ibadet hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekli olan bir perspektiften bakarak İstanbul'u bu anlamda inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE ÇOCUKLARIMIZA TARİHİMİZİ ANLATIYORUZ'

Bakan Tekin, "Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza geçmişimizi, tarihimizi anlatırken doğru ve bilimsel kavramsallaştırmalarla yaklaşalım diyoruz ve müfredatımıza Mavi Vatan kavramını koyuyoruz. Biz, Lozan'daki adıyla müfredata Ege Denizi yerine Adalar Denizi ifadesini koyuyoruz. Maalesef Türkiye'de zulüm 1453 diyenlerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldık. Tıpkı Yunanistan'da eleştirildiği gibi Türkiye'de de zulüm 1453 diyenler müfredat değişikliklerimizi eleştirdiler. Biz müfredatta coğrafi keşifler kavramının yerine sömürgeciliğin başlangıcı ifadesini kullandığımız için zulüm 1453 diyenler bizi eleştirdiler. Biz müfredatta Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ifadesini kullandığımız için zulüm 1453 diyenler bizi eleştiriyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ PASKALYA, NOEL, CADILAR BAYRAMI KUTLAMASINLAR DEDİK'

Bakan Tekin, "Biz okullarımızda, çocuklarımız Paskalya, Noel, Cadılar Bayramı kutlamasınlar dedik, zulüm 1453 diyenler bizi yerden yere vurdular. Biz çocuklarımız okullarda Ramazan etkinlikleri yapsınlar dedi. Zulüm 1453 diyenler bizi mahkemeye taşıdılar, hakkımızda bildiriler yayınladılar, protestolar yaptılar, eylemler yaptılar" dedi.

'BİZ FETİH 1453 DİYENLERLE BERABER YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, "Biz Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek isteyen her kim varsa onlarla iş birliği yapacağız, protokol yapacağız ve bu yükü milletçe, toplumca paylaşacağız dedik. Vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek örgütleriyle iş birliği yapacağız dediğim için zulüm 1453 diyenler bizi eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz fetih 1453 diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: 'Fetih 1453 ile Yolumuza Devam Edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza
16:28
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:10:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: "Fetih 1453 ile Yolumuza Devam Edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.