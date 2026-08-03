Bakan Tekin, Gençlere Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, Gençlere Tavsiyelerde Bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TRT EBA'da gençlere vatan sevgisi, disiplin ve maneviyat tavsiyeleri verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT EBA ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Meddahın Dilinden" programının ilk bölümünde mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sanatçı Ahmet Yenilmez'in sunuculuğunu üstlendiği programın ilk bölümü Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Tekin, "Çok heyecanlıyım, okula yeni başlamış gibi." ifadesini kullandı.

Eğitim ve kariyer hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kariyer tercihine yön veren süreci öğrencilerle paylaştı.

Tekin, lise yıllarında kamu yönetimi ve Türkiye'nin siyasal yapısına ilişkin eğitim almanın faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bu dönemde gençlerin ideolojik kimliklerini oluşturmaya ve kendilerine göre bir Türkiye ile dünya tasavvuru geliştirmeye başladıklarını ifade etti.

Tekin, "Bütün gençlerde vardır ya 'Türkiye nasıl kurtulur?' Kendi ideolojik perspektifinize göre bir reçeteniz olur. Biz de o dönem nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi konuşurduk." dedi.

Bakan Tekin, gençlik yıllarında hayalini kurduğu çalışmaları bugün gerçekleştirmenin kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

Ders kitaplarında geçen bazı kavramlara değinen Tekin, kavramların öğrencilerin tarihi olayları ve dünyayı algılayış biçimini etkilediğine, şekillendirdiğine işaret etti. "Coğrafi keşifler", "Haçlı Seferleri" ve "Orta Asya" gibi kavramlar üzerinden örnekler veren Tekin, kullanılan terminolojinin tarihi ve bilimsel bakış açısıyla değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Gençlere üç tavsiye

Sunucu Ahmet Yenilmez'in, "Gençlere olmazsa olmaz üç şey söylemek ister misiniz?" sorusuna karşılık Tekin, gençlere, "vatan ve millet sevgisi", "disiplinli çalışma" ve "manevi değerlere bağlılık" tavsiyesinde bulundu.

Her işte ülkeye faydayı öncelemek gerektiğini belirten Tekin, "Her ne iş yaparsanız yapın, şu soruyu mutlaka sorun, vatana millete ne faydası var bunun?" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, rekabetin yoğun olduğu bugünün dünyasında başarının disiplinli çalışmadan geçtiğini belirterek, gençlere çalışkan olmalarını tavsiye etti.

Dijital çağda manevi değerlerin korunmasının önemini vurgulayan Bakan Tekin, "İnanç, itikat ve maneviyat noktasında eksiğiniz olursa bu dünyada psikolojik bunalımlarla karşı karşıya kalırsınız. Sizi ayakta tutabilecek şey, maneviyatınız olacak. Maneviyatınızı güçlü tutun." dedi.

Meddahın Dilinden

"Meddahın Dilinden", hafta içi her gün saat 17.30'da TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Sanatçı Ahmet Yenilmez'in sunuculuğunu üstlendiği programda, her bölümde çekim yapılan ilin eğitim ve kültürel geçmişi tanıtılıyor, ardından bulunulan okuldan yetişen rol model isimlerin hayat hikayeleri anlatılıyor. Program, şehrin kültürel hafızasında yer eden önemli bir ismin, meddah anlatımıyla izleyiciye aktarılmasıyla sona eriyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Eğitim Bilişim Ağı, Kültür, Güncel, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Gençlere Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:42:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Gençlere Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.