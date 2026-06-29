Bakan Tekin, 'Haberimiz Olsun' Projesi Ekibini Ağırladı - Son Dakika
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Bakan Tekin, 'Haberimiz Olsun' Projesi Ekibini Ağırladı

Bakan Tekin, \'Haberimiz Olsun\' Projesi Ekibini Ağırladı
29.06.2026 16:25
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrenci ve öğretmenleri 'Haberimiz Olsun' projesinin kapanışında buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ocak ayında hayata geçirilen "Haberimiz Olsun" projesinde görev alan öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin kılavuzluğunda öğrencileri merkeze alan, beceri ve değer temelli bütüncül bir eğitim anlayışını benimseyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Haberimiz Olsun" projesi hayata geçirildi.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri, 5 Ocak itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA kanalı üzerinden yayınlanmaya başlandı.

"Haberimiz Olsun"un yayın hayatına başladığı günden bu yana geçen 6 aylık sürede 63 bültende 419 haber izleyiciyle buluştu.

Bu haberlerin 142'si Bakanlık çalışmaları ve iyi uygulamalarla ilgili oldu, kültür, sanat ve spor içerikli 82 haber yayınlandı. 80 sosyal sorumluluk haberi yapan öğrenciler, milli teknolojiyle ilgili 60 haber, dünya ve ülke gündemiyle ilgili 55 haber hazırladı.

Öğrenciler, Bakan Tekin'e teşekkür etti

2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından "Haberimiz Olsun" ekibi de sezon finali yaptı.

Projede yer alan öğrenci ve öğretmenler, kapanış programının ardından Bakan Tekin'i ziyaret etti. Ekibi Bakanlıkta ağırlayan Tekin, insanın hayal ettiği bir şeyin gerçekleştiğini görmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Bu projeyi çok önemsediğini vurgulayan Tekin, öğrencilerin istemesi halinde projeye gelecek yıl da devam edeceklerini kaydetti.

Tekin, yeni program önerileri sunulabileceğini, milli teknoloji konusunda dosya haberler üretilebileceğini aktararak, yaz döneminde buna yönelik hazırlıklar yapılması gerekmesi halinde destek olacaklarını ifade etti.

Projede görev alan öğrenciler de "Haberimiz Olsun"la birlikte hayata bakış açılarının değiştiğini, projenin devam etmesini çok istediklerini kaydetti.

Çok güzel işler çıkardıklarını, projenin kendilerine erken yaşta mesleki deneyim kazandırdığını belirten öğrenciler, bu sorumluluğu kendilerine verdiği için Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 'Haberimiz Olsun' Projesi Ekibini Ağırladı - Son Dakika

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