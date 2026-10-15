Bakan Tekin: Evlatlarımızın gönlünü ekranların insafına bırakmayacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gördüğü her bir görüntünün kurgulanabildiği, işittiği her sesin taklit edilebildiği bir çağda büyüttüğümüz evlatlarımızın, neye inanacağını, kime güveneceğini bilemez hale geldiği bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlenen "İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 75. Yıl Dönümü Programı ve Başarılı Örnekler Sergisi"ne katıldı.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilincini güçlendiren, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerini destekleyen ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan ihtiyaçlara çözüm üreten başarılı uygulamaların yer aldığı Başarılı Örnekler Sergisi'ni gezen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Programda konuşan Tekin, İstanbul ve çevre illerdeki yağışların, can kaybı ve felaketlere neden olmadan normalleşmesini diledi.

Tekin, ülkede din adamı yetiştirmek için köklü eğitim kurumları bulunduğunu, 1930'lu yıllarda dönemin siyasal konjonktürünün etkisiyle bu kurumların kapatıldığını belirtti.

Aradan geçen yıllarda, ülkede yeterli din adamı kalmamasının yarattığı sorunlara değinen Tekin, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle 1951'de İmam Hatip Okulları'nın tekrar açıldığını dile getirdi.

Tekin, bu okulların toplumdan gelen taleple eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Sonra 28 Şubat 1997 gecesi bir şey oldu. Bu ülkede eğitimi en iyi bildiğini iddia eden bir grup asker, Milli Güvenlik Kurulu adıyla bir kurul topladılar ve dediler ki 'Biz her şeyi siyasetçiden de milletten de sivil toplum örgütlerinden de daha iyi biliyoruz. Bu okullar tehlikeli, biz bu okulların ortaokullarını kapatıyoruz.'"

İmam hatip liselerine katsayı engeli de konulduğunu anımsatan Tekin, "2002'de imam hatip okulları bir daha, resmen değil ama fiilen kapatılmıştı. İmam hatip okullarını üçüncü kez açan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir imam hatip mezunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu milletin değerlerinden onur duyan bir ferdi olarak milletimizin bu hislerine tercüman olduğu için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik"

Yusuf Tekin, ülke genelindeki tüm okullarda çeşitli değişiklikler yaptıklarını, akademik niteliği ve kaliteyi artırdıklarını, fiziki altyapı ve insan kaynağını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğretim programlarına milli ve manevi değerler ile dünyadaki yenilikleri yerleştirdiklerini ifade eden Tekin, bu eğitim öğretim yılının ilk haftasının "Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik" sloganıyla başladığını hatırlattı.

"Terörsüz Türkiye" ile Türkiye'de kardeşlik iklimini yeniden inşa edecek bir sürecin başladığını vurgulayan Tekin, "Biz de 'Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik' derken TBMM'de büyük bir uzlaşıyla kabul edilen, Türkiye'yle ilgili bu önemli referansın, çocuklarımız arasında kardeşlik hukukunu geliştirecek şekilde anlatılmasını arzu ettik." dedi.

Bakan Tekin, çocukların sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla ailelerinden alınmaya çalışıldığını, velilerin ve çocukların dikkatine, iradesine, yaşama ve düşünme biçimine müdahale edildiğini dile getirdi.

"Devletimiz mücadelede asla geri adım atmayacak"

Çocukların mensup olduğu millet ve ülkeyle gurur duymasından rahatsız olan yeni bir vesayet bulunduğunu belirten Tekin, "Gördüğü her bir görüntünün kurgulanabildiği, işittiği her sesin taklit edilebildiği bir çağda büyüttüğümüz evlatlarımızın, neye inanacağını, kime güveneceğini bilemez hale geldiği bir dönemdeyiz. Şiddet bir oyun sahnesine, merhamet bir zaafa, mahremiyet bir gösteriye dönüştürülüyor." dedi.

Tekin, her şeyin olağanlaştığı iklimde, en büyük kötülüklerin bile sıradan manzaralar haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son haftalarda milletçe yüreğimizi dağlayan menfur saldırılar, bu kuşatmanın ne kadar yakınımızda ve ne kadar vahşi olduğunu da hepimize çok acı biçimde gösterdi. Bu acı hadiselerin ardından, devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte harekete geçtik. Okullarımızın güvenliğini tahkim ettik. Evlatlarımızın dijital mecraların zararlarından korunabilecekleri yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaz aylarında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte adeta bir seferberlik ilan ettik. Devletimiz bu mücadelede asla geri adım atmayacak, bundan herkes emin olsun. Bununla birlikte, devletin aldığı her tedbirin kalıcı bir neticeye dönüşmesi, o tedbiri okulunda, evinde, sokağında sahiplenmiş bir milli bilincin varlığına bağlı. Bu sebeple karşı karşıya olduğumuz mesele hiçbir bakanlığın, hiçbir kamu kurumunun tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir. Topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bu seferberlik de evvela herkesin kendi üstüne düşeni yapmasıyla mümkün."

"Evlatlarımızın gönlünü hiçbir ekranın insafına terk etmeyeceğiz"

Küresel platformların, çocukların dikkati, zamanı, ruh sağlığı üzerinden para kazandığına dikkati çeken Tekin, toplumdaki herkese bu konuda sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Tekin, "Devlet olarak biz de evlatlarımızın dikkatini sömürerek büyüyen yapılardan hesap sormaktan geri durmayacağız. Çocuklarımızın hakkını hiçbir şirketin kar hanesine feda etmeyeceğiz. Bu kuşatma ancak her çocuğu kendi evladı bilen bir milletin topyekun uyanışıyla kırılabilir." diye konuştu.

Çocukları koruyacak en sağlam kalenin, gönüllerinde inşa edilecek sevgi eğitimi olduğunu söyleyen Tekin, "Bilginin bu kadar bol, hikmetin bu kadar kıt olduğu bir çağda, o pusulayı evlatlarımızın gönüllerine yerleştirmek, köy okullarımızdan fen liselerine, meslek liselerinden imam hatip okullarımıza kadar bütün okullarımızın, bizlerin ve öğretmenlerimizin vazifesi." ifadesini kullandı.

Tekin, 75. yılında bir araya gelen imam hatip ailesi olarak, ortak vazifedeki paylarını hatırlamak ve bu okulları sahiplenmekle sorumlu olduklarını vurgulayarak, "Evlatlarımızın gönlünü hiçbir ekranın insafına terk etmeyeceğiz. İstikametlerini bir algoritmanın eline asla teslim etmeyeceğiz. Onları kendi köklerinden koparmak isteyen hiçbir kuşatmaya geçit vermeyeceğiz." dedi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen'in de bir konuşma yaptığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve "Çift Kanatlı Bir Yol: İmam Hatipli Olmak" belgeselinin gösterimi yapıldı.