Bakan Tekin, Milli Eğitim Vakfı\'nın 44. Yıl Dönümünde Destek Vaadinde Bulundu

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 44'üncü yıl dönümü programında, "Bütün varlığımızla, bakanlık olarak vakfımızla beraber hareket edeceğiz ve bütün çalışmalarında yanlarında olacağız" dedi.

Milli Eğitim Vakfı'nın 44'üncü yıl dönümü, MEV Çankaya Koleji'nde yapılan programla kutlandı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, MEV Başkanı Salih Çelik katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak tüm faaliyetlerinde destek olmak, vakıf yönetiminin yanında olmak taahhüdümü huzurlarınızda ifade etmek üzere buradayım. Bakanlık olarak, vakfımız ile beraber hareket edeceğiz ve bütün çalışmalarında onların yanlarında olacağız. Hepimizin bildiği gibi devlet bir kurum olarak ortaya çıkmaya başladıktan itibaren kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında devletin bu hizmetleri yerine getiremediği durumlarda devlet adına kamusal hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirmek üzere her medeniyet kendine ait mekanizmalar icat etmiş. Dünyanın başka ülkelerine gittiğinizde başka isimlerle, tanımlamalarla bu tür yapıları görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'YARDIM TALEBİNDE BULUNACAĞIMIZ 3 BİN 200 PAYDAŞIMIZ VAR'

3 bin 200 civarında vakfın mevzuatında eğitimle ilgili faaliyet yapmanın bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu şu anlama geliyor; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 3 bin 200 tane destekçisi olabilecek, kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmek noktasında yardım talebinde bulunabileceğimiz 3 bin 200 tane paydaşımız var demektir. Bu bir bakanlık için oldukça büyük bir zenginlik. Bütün bu vakıflara bize verecekleri destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.