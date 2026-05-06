Bakan Tekin, OECD Genel Sekreteri Cormann ile bir araya geldi

06.05.2026 02:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in OECD Beceriler Zirvesi kapsamında görüştüğü OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Bakan Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim diplomasisini ve OECD ile ilişkileri çok önemsediklerini, OECD'nin raporları ve tavsiyelerinin kendileri için her zaman referans kaynağı olduğunu söyledi. Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptıkları düzenlemeyle müfredatı beceri odaklı bir formata kavuşturduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin eğitim öğretimde fiziki altyapıyla ilgili eksikliklerine dikkat çektiğini hatırlatan Bakan Tekin, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, bu sayılar çok yüksekti. Aradan geçen 20 yılı aşkın süre içinde derslik sayısını 300 binlerden 750 binlere çıkardık. Öğretmen sayısını 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkardık. Okullarımızın tamamında, 650 bin dersliğimizin tamamında şu anda etkileşimli tahtalar var, dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden birine erişim imkanı var.ö diye konuştu.

Tekin, Bakanlıkta 2013 yılından itibaren 5,5 yıl müsteşarlık yaptığını hatırlatarak bu süre içinde altyapıya dönük çalışmalara ilave olarak beceri odaklı bir programa geçilmesi için çok ciddi bir çaba sarf ettiklerini ve geçen yıl bunu temin ettiklerini ifade etti.

Finansal okuryazarlık konusunun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 9 okuryazarlık başlığından biri olduğuna işaret eden Tekin, bütün okullarda finansal okuryazarlıkla ilgili süreçleri başlattıklarını, bu konunun şu anda odak noktalarından biri olduğunu ifade etti.

'BİRÇOK ÜLKE TECRÜBELERİMİZİ TRANSFER ETMEK İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİYOR'

Mesleki eğitimle ilgili çalışmalara da işaret eden Tekin, ülkelerin milli gelirleri ile mesleki ve teknik eğitimde verilen beceri odaklı eğitim arasındaki korelasyonu çok yakından takip etiklerini kaydetti. 2013'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimi hem nicel göstergeler itibarıyla tercih edilen bir alan haline dönüştürmeye çalıştıklarını hem de Türkiye'nin bürokratik yapısı içerisinde bu alana yönelik önemli teşvikler uygulamaya başladıklarını anlatan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu: Bütün bunları yaparken de iş başı eğitimlerine, yani çocuklarımızın işletmelerde mesleki alanla ilgili beceri eğitimlerine odaklandık. Şu an Türkiye'de, kendine özgü değişik bir model uygulamaya girmiş oldu ve bu, kamuoyu tarafından da ciddi şekilde beğenilmeye başlandı. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın hem saha becerileri hem de akademik eğitimleri paralel bir biçimde yürümüş oluyor. Birçok ülke Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini transfer etmek üzere bizimle irtibata geçiyor. Biz de bu konuda çok iş birliğine açık bir tutum sergiliyoruz.

Mesleki ve teknik eğitimin başlangıçta sağlıklı verilmesi ve hayat boyu devam ettirilmesinin çok kritik bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Biz mesleki teknik eğitimin hem zorunlu eğitim çağında verilmesi için çaba sarf ediyoruz hem de yaşam boyu öğrenme kapsamındaki modüllerimizi güncel gelişmelere göre daha çekici ve daha cazip hale getirmek üzere çok devasa bir yükün altına girdik" dedi. Mesleki eğitimin çekici hale getirilmesi konusunun küresel bir problem olduğunu kaydeden Tekin, bu konuda OECD gibi güçlü yapılarla birlikte çalışmanın tüm ülkelere güç vereceğini söyledi.

CORMANN: TÜRKİYE DOĞRU YÖNDE EĞİLİM GÖSTEREN AZ SAYIDAKİ ÜLKEDEN BİRİ

OECD Genel Sekreteri Cormann da örgütün Türkiye ile olan etkileşimine büyük değer verdiğini ifade etti. Özellikle eğitim politikası alınanda bu ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Cormann, 'PISA sonuçlarının bize söylediği şey; son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz' dedi.

Eğitimin; verimliliği artırmanın ve dolayısıyla gelirleri ve yaşam standartlarını iyileştirmenin en iyi yollarından biri olduğuna işaret eden Cormann, "Ancak bu, olumlu değişimin etkisini göstermesinin uzun zaman aldığı bir politika alanıdır. Fakat Türkiye'nin bir süredir olumlu bir yörüngede olduğunu görmek çok güzel" dedi.

OECD EĞİTİM DİREKTÖRÜ SCHLEİCHER: MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Görüşmeye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de eğitim alanındaki başarılarından dolayı Bakan Tekin'i kutladı. Finansal okuryazarlık konusuna özel bir önem verdiklerini ifade eden Schleicher, gençlerin matematiksel bilgilerini finansal bir bağlamda ne kadar iyi uygulayabildiklerini değerlendirmek açısından bunun önem taşıdığını söyledi. Schleicher, bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD arasındaki iş birliklerinin iyi bir uzantısı olacağını dile getirdi.

Bugün 'Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim' girişimini başlatacaklarını kaydeden Schleicher, "Ülkeleri mesleki eğitim etrafında bir araya getirdiğimiz, küresel standartlar oluşturduğumuz, sistemleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirdiğimiz ve ortak bir dil yarattığımız bir girişim. Türkiye'nin bu alana yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, bunun iş birliğimizi genişletmek için harika bir alan olacağını düşünüyorum" dedi. Görüşmeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Bakanlık bürokratları da katıldı.

Kaynak: DHA

