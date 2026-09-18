Bakan Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te tek OECD ülkesi olduğunu Kırklareli'nde açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarında fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de performansını artıran tek OECD üyesi ülke olduğunu söyledi.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Tekin, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler, idareciler, öğrenciler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı ve başarılı geçmesini diledi.

Kırklareli'ndeki programına Ahmet Mithat Ortaokulunu ziyaret ederek başladığını belirten Tekin, kentte yürütülen eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda eğitim alanında fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Tekin, yeni okullar ve dersliklerin hizmete açıldığını, teknolojik imkanların geliştirildiğini ve öğretmen atamalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Bu çalışmaların uluslararası değerlendirmelere de yansıdığını dile getiren Tekin, Türkiye'nin 2015'ten itibaren PISA sonuçlarında yükseliş eğilimine girdiğini belirtti.

OECD tarafından 91 ülke ve ekonominin katılımıyla gerçekleştirilen PISA 2025'in sonuçlarının 8 Eylül'de açıklandığını hatırlatan Tekin, şunları söyledi:

"PISA 2025 sonuçlarına göre, Türkiye değerlendirme yapılan her üç başlıkta da performansını artıran tek OECD üyesi ülke konumuna yükseldi. Bu yükseliş sadece ortalamaların artması açısından değil, öğrenciler arasındaki başarı farklarının azaltılması bakımından da bizim için önemli."

Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktığını, matematikte ise OECD ortalamasına ulaştığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının 8 Eylül'deki açıklamasında da Türkiye'nin 2015-2025 döneminde üç alanda birden performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğu belirtildi.

Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini vurgulayan Tekin, dezavantajlı öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların da sonuçlara olumlu yansıdığını söyledi.

Kırklareli'ndeki eğitim yatırımlarına da değinen Tekin, kentte öğrenci sayısı azalmasına rağmen okul ve derslik sayısının artırıldığını kaydetti.

Tekin'e programında Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Tekin, daha sonra AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı ile Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Tekin'i Kırklareli Belediyesi önünde özel gereksinimli Ahmet Demirci ile Belediye Başkanı Derya Bulut karşıladı.

Tekin, Demirci ile bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.