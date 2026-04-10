Bakan Tekin'den Eğitim ve Haklar Vurgusu

Bakan Tekin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde TÜGVA tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi'26' programına katılarak, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve İsrail'in uygulamalarını eleştirdi. 2002'den önce Türkiye'de temel hak ve hürriyetlerle ilgili ciddi problemler olduğunu belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunları çözmek için demokratikleşme ve hukuk düzeni yoluna çıktığını vurguladı.

Eğitim alanında, 2002'de 330 bin derslikten bugün 750 bin dersliğe ulaşıldığını, derslik başına öğrenci sayısının OECD ortalamalarının üzerinde iyileştiğini açıkladı. 660 sınıfta akıllı tahtalar ve fiber internetle EBA'ya erişim sağlandığını, UNDP raporunda Türkiye'nin bu konuda dünyada öncü olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, okulları beceri odaklı hale getirmek ve müfredattan antidemokratik ifadeleri çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Tekin, hukuk devleti ilkelerine vurgu yaparak, sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde anayasa ve mevzuata uygunluk şartı aradıklarını, okullarda yarışmaların bu çerçevede düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zeka konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk Yapay Zeka Politika Belgesi'ni yayınladığını, merkezden taşraya yönetim sistemini yapay zeka ile desteklediklerini ve 'Kanka' adlı yapay zeka robotuyla öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme imkanı sunduklarını açıkladı.

Van Valisi Ozan Balcı, kentte 120 milyar liralık yatırım olduğunu, sağlık alanında 50 milyar liralık projeler ve 270 okulun tamamlanması gibi çalışmalarla Van'ı geleceğe hazırladıklarını söyledi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, programın gençlerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençleri uzmanlaşmaya ve gönüllülük çalışmalarına davet etti. Program, Bakan Tekin'in öğretmenlerle buluşması ve diğer yetkililerin katılımıyla sona erdi.