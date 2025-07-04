Bakan Tunç Amsterdam'da Aşure Dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldı ve muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in daveti üzerine Hollanda'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cami girişinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılan Bakan Tunç, burada vatandaşlara ve Hollandalılara aşure ikramında bulundu.

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız çok önemli işler yapıyorlar"

Hollanda'daki Türk toplumu tarafından 1982 yılında satın alınan ve daha önce kilise olan Fatih Camisi hakkında bilgi alan Bakan Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız çok önemli işler yapıyorlar. Bulundukları toplumlarda çok önemli başarılar elde ediyorlar. Avrupa'daki vatandaşlarımızın, kurdukları vakıf, dernek ve camilerle birlikte İslami faaliyetler ve ibadet noktasındaki çalışmalarını da memnuniyetle takip ediyoruz."

Bakan Tunç, daha sonra Hollanda'da yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek, Hollanda ve Türkiye'de karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı.