Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız / Haber ve ek görüntü eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız / Haber ve ek görüntü eklendi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.

09.03.2025 03:01  Güncelleme: 04:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tunç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'i ve kaymakamlıkta bulunan Yenice Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Tunç, esnafı selamlayarak, Yenice Belediyesi'ne yürüdü.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ YAPMAK'

Türkiye yüzyılını kardeşçe kuracaklarını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin ekim ayındaki grup konuşmasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade sonrasında ülkemizde yeni bir dönem başladı. Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı bir döneme adım atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz. Birileri birtakım beyanatlar vererek suyu bulandırmaya çalışabilir ama milletimiz bunlara itibar etmeyecek. Bu noktada hukuk devletinin bir pazarlık yapması söz konusu olamaz. Burada bizim tüm hedefimiz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle etnik kökeni ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ülkemizi, Türkiye 100 yılında dünyanın en güçlü ülkesi yapmak."

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız / Haber ve ek görüntü eklendi - Son Dakika

Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
PKK’nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye’de toplanacak PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak
Trump’tan seyahat yasağı hamlesi Listeye 2 ülke daha eklendi Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi
Şişli’de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:19 PKK’nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye’de toplanacak PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak
07:16 Trump’tan seyahat yasağı hamlesi Listeye 2 ülke daha eklendi Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi
02:16 Şişli’de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 09:10:48. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız / Haber ve ek görüntü eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.