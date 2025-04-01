Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç\'tan Silivri\'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç: Silivri Cezaevi'nde işkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır.

01.04.2025 15:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için bayramın 1. günüSilivri'deki cezaevine gitmişti. Çıkışta açıklama yapan Özel, "Yemin ederim, bu gençlere ters kelepçeyi, kötü muameleyi, aç-susuz bırakmayı, hakaretleri ben unutmam. İşkence ve kötü muamelede zamanaşımı yoktur. Bu suçların peşine düşeceğiz. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, o izi bulurum, hesabını sorarım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam" demişti. Özel'in bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille reddeden Tunç, "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" dedi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.

İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.

Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İsmail Gündoğdu:
    Eyyy CHP'liler; hıırsız savunmaya utanmıyor musunuz 38 69 Yanıtla
  • nesha512:
    Ben Özel e inaniyorum hersry beklenir sizden 65 40 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    yalancılıkla çığır açtıılar.... 41 41 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Siz o hırsız arsız nursuzları 7 yıldızlı otelde de yatırsan bu soysuzlar bu yalanlarına bu iftiralarına devam edecektir 31 36 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    papazın oğlu için her türlü yalan dolan dalavere çevirirler bu toplar 29 36 Yanıtla
  • 145353:
    yapıyosunuz, yapıyosunuz 29 20 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    hayırdır tatilemi gittiniz herkes hak ettiğini çeksin 20 27 Yanıtla
  • Kirker:
    tam başbelası 18 14 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    demek ki doğru bademler söylüyorsa yalandır 23 8 Yanıtla
  • Gursoy80:
    hep aynı ezberlenmiş cevap. 18 7 Yanıtla
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