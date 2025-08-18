Bakan Tunç'tan Şiddet Olaylarına Karşı Yeni Önlemler - Son Dakika
Bakan Tunç'tan Şiddet Olaylarına Karşı Yeni Önlemler

18.08.2025 18:38
Adalet Bakanı Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarına yönelik önlemler alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır'ın hayatını kaybetmesine yol açan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü, 4 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Hayatını kaybeden Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Tunç, şiddetin, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

15-18 yaş grubu çocuklar için TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir."

Tunç, amaçlarının bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
