Bakan Tunç, Zeki Erdoğan'ın Cenaze Törenine Katıldı

Bakan Tunç, eski belediye başkanının cenaze törenine katıldı

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı Beldesinde 20 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

Hasankadı Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Erdoğan geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1999-2019 yılları arasında Hasankadı Belediye Başkanı olarak görev yapan Zeki Erdoğan için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından Hasankadı Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye önünde törende konuşan mevcut Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Onun tecrübelerinden aldığımız bilgi ve beceri ile şu anda bizler onun bayrağını taşıyor ve Hasankadı'ya hizmet ediyoruz. Hasankadılı hemşehrilerime ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. 20 yıllık belediye başkanlığını burada hizmetleriyle anıyoruz. Zeki ağabeyimiz için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tunç Erdoğan ailesine taziye dileklerini iletirken Bartın Müftüsü Ömer Keskin tarafından kıldırılan cenaze töreninin ardından Erdoğan'ın cenazesi Hasankadı beldesinde aile mezarlığına defnedildi.