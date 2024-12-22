Bakan Uraloğlu: 2024'te ARFF Ekipleri 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu: 2024'te ARFF Ekipleri 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Bakan Uraloğlu: 2024\'te ARFF Ekipleri 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin, 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale ettiğini açıkladı. Ekipler, uçuş güvenliği için son teknoloji araçlarla donatıldı ve personel sayısı artırıldı.

22.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin 2024 yılında 481 acil duruma müdahale ettiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, havalimanları ve yakınlarında meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara müdahale eden ARFF ekiplerinin yaşanabilecek olumsuz durumlarda maddi ve manevi kayıpların önlenmesi noktasında önemli bir görevi gerçekleştirdiğini vurguladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ARFF memurlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğitim aldığının altını çizen Uraloğlu, "Yaşanabilecek olumsuz durumlar için düzenli olarak düzenlediğimiz farklı senaryolu tatbikatlar ile teorik eğitimlerini pratiğe döken ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı 7/24 hazır hale geliyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uçak kazalarının yanı sıra havalimanları içinde gerçekleşen piste yakıt dökülmesi, ot yangını, elektrik yangını ve doğal afet gibi acil durumlara başarılı bir şekilde müdahale ettiğini kaydederek, "ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti. Bu operasyonlar sayesinde yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

'750 OLAN ARFF MEMURU SAYIMIZI 1895'E ÇIKARDIK'

DHMİ'nin ARFF hizmetlerinde uzman personel kadrosu ve son teknoloji araç filosuyla dünyada adından söz ettirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Uçuş güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarla ARFF filosunun araç teknolojisini ve sayısını yükselttik. 2002'de 165 olan yangınla mücadele aracı sayısını 2024 yılı itibariyle 460'a ulaştırdık. 750 olan ARFF memuru sayımızı ise 1895'e çıkardık" dedi.

ARFF ekiplerinin araç filosuna yönelik önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Son yıllarda bu konuda önemli yatırımlar yaptık. Ülkemizde teknolojinin en son ürünleri olan kurtarma ve yangın söndürme araç teçhizat ve malzemelerinden oluşan güçlü bir filo ortaya çıkardık. Filomuzda uçuş ve yangın güvenliğinde kullandığımız 8x8 su-köpük-kuru kimyevi toz sistemli yangın söndürme, 6x6 su köpük sistemli yangın söndürme, ani müdahale aracı, kurtarma aracı, suda ve karada hareket edebilen amfibik kurtarma aracı, arazöz aracı, pist köpükleme aracı ve merdivenli yangın söndürme aracı bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Havacılık, Politika, Kurtarma, Güvenlik, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: 2024'te ARFF Ekipleri 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: 2024'te ARFF Ekipleri 481 Acil Duruma Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.