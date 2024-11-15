Bakan Uraloğlu, AK Parti Gürpınar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, AK Parti Gürpınar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Teşkilatlar olarak önce çocuklarımıza, ailemize, gençlerimize, ilçemize, ilimize ülkemize sahip çıkacağız. Mutlaka herkesin gönlüne gireceğiz.

15.11.2024 17:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Teşkilatlar olarak önce çocuklarımıza, ailemize, gençlerimize, ilçemize, ilimize ülkemize sahip çıkacağız. Mutlaka herkesin gönlüne gireceğiz. Bizi bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Van'daki programları kapsamında AK Parti Gürpınar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan Uraloğlu, bugün Van- Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmanın gururunu yaşadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çok gurur verici bir görev ama sorumluluğu ve yükü de o kadar ağır. Kamu görevi yapan insanlar işlerini hakkıyla yaparlarsa belki hesap gününde kurtuluşumuza vesile olur düşüncesiyle işleri yaparsak başarı da onunla beraber gelir. AK Parti teşkilatları olarak hep böyle yaptık. Ulaştırma alanında çok güzel işler yaptık. Bu işleri yapmamızda şimdiye kadar kimin emeği geçmiş ise Allah razı olsun. Bundan sonra da güzel işler yapmaya devam edeceğiz."

Bugün Güzeldere Tüneli'ni açtıklarını anlatan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun yapımı konusunda da önlerinde engelin kalmadığını ifade etti.

Yolda çalışmaların hızlıca yapılacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"O noktada biraz eleştiriler var. Belki sizleri üzüyorlar ama Allah'ın izniyle kısa sürede hizmetinize sunacağız. Van için ne gerekiyorsa onunla dertleniyoruz. Valimizle, milletvekillerimizle, il başkanımız ve tüm bürokrasimizle güzel bir ekibimiz var. Ne lazımsa yapmak için devam edeceğiz. Hizmetin siyasetteki karşılığı buralarda var. Batıya doğru gittiğimiz zaman bu karşılık azalmıştır. Elbette hizmetin karşılığı var ama tam da kongremizin vesilesiyle biz yeni bir başlangıcı da esasında yapıyoruz. Gürpınar'ımızda, Van'ımızda tüm Türkiye'mizde teşkilatlarda kimin emeği geçmişse Allah razı olsun.

Kongrelerle yeni başlangıçlar yaptıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni seçilecek kardeşlerimizle Gürpınar'da kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorum. Hizmetimizi yapacağız. Bunu yaparken kimsenin başına kakmayacağız. Çünkü sizin verdiğiniz vergilerle ve destekle yapıyoruz. Teşkilatlar olarak önce çocuklarımıza, ailemize, gençlerimize, ilçemize, ilimize ülkemize sahip çıkacağız. Mutlaka herkesin gönlüne gireceğiz. Bizi bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Siyaset işi gönül işidir."

Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, il koordinatörü Hacı Özkan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, AK Parti Gürpınar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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