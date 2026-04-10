Bakan Uraloğlu, Antalya'da Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nı Açtı

10.04.2026 21:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Döşemealtı'nda trafiği rahatlatacak Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan, son 24 yılda Antalya'ya 354 milyar lira yatırım yapıldığını ve 2025'te birçok projenin hizmete sunulduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Döşemealtı'nda ulaşım ağını güçlendirecek Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış törenini yaptı. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' vizyonuyla Antalya'ya hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

2025 yılında Antalya'da gerçekleştirilen açılışları sıralayan Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı Yolu, Antalya Havalimanı'nın yeni terminali, Antalya-Alanya Otoyolu temeli, Demre Yat Limanı, Kepezüstü ve Sanayi Kavşakları, Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu, Gazipaşa Yat Limanı, Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı gibi projeleri hizmete sunduklarını ifade etti.

Antalya'nın turizm ve tarım merkezi olduğunu vurgulayan Bakan, trafik hacminin arttığını ve bu nedenle ihtiyaçlara yakından ilgilendiklerini söyledi. Son 24 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 354 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 197 kilometreden 774 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunun ise 123 kilometreden 1.140 kilometreye çıkarıldığını açıkladı.

Antalya Batı Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Demirkapı Tüneli, Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünelleri gibi projelerle turizm bölgelerinin ulaşımını güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlandığında trafiği rahatlatacağını ve seyahat sürelerini kısaltacağını dile getirdi.

Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışıyla Döşemealtı'nın gelişen sanayi ve konut projelerine destek sağlandığını söyleyen Bakan, kavşak düzenlemesiyle seyahat süresinin 30 saniyeye düştüğünü, yıllık 274 milyon lira tasarruf ve 2.651 ton karbon emisyonu azalması beklediklerini açıkladı.

Antalya Havalimanı'nın 2025'te 39 milyon üzerinde yolcu ağırladığını ve deniz turizmi için Alanya, Kaş, Demre ve Gazipaşa yat limanlarını hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Antalya'nın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini vurguladı.

