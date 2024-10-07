Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

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İstanbul'da 2 genç kızı katledip intihar eden cani Semih Çelik'in de "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu Discord uygulaması bakanlığın radarına girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tehdit, şantaj, cinsel içerikli sohbet gibi yayınlar yapıldığı ortaya çıkan uygulama için "Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten" ifadelerini kullandı.

07.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:56
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Türkiye'de bazı Discord grupları üzerinden yapılan sohbetler, şantajlar, cinsel içerikler, zorlama ve tehditler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda bir kız çocuğu bu gruptaki kişiler tarafından kendine zarar vermeye zorlandığını söylerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülerin kurgu olduğunu açıkladı.

SUR CANİSİ DE İLETİŞİMİ DİSCORD ÜZERİNDEN SAĞLAMIŞ

Öte yandan İstanbul'da 19 yaşındaki 2 genç kızı hunharca katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in "incel" olarak isimlendirilen kişilerle yine Discord üzerinden iletişime geçtiği belirlendi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Tüm bu yaşananlar sonrası Discord için harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Discord' uygulaması hakkında yaptığı açıklamada "Gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: RADARIMA GİRDİ

Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu; "Şimdi bu benim de tabi biraz radarıma girdi. Mesela burada doğrudan siz oraya üye olamıyormuşsunuz. Birisinin referansıyla üye olabiliyormuşsunuz. Tamamen böyle bir altyapısı var. Esasında bu durum oraya girişleri biraz zorlaştırıyor, disipline ediyor da diyebiliriz. Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKECEK"

Hafta içi hem İçişleri, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yoğun bir mesai yürüttük. Discord başta olmak üzere. Bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir. Biz bu önlemleri alacağız inşallah. Aile, çocuklar hepimizin en değerlisi, ona hepimiz sahip çıkmalı diye düşünüyorum."

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Bakan Uraloğlu Discord\'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Semih Çelik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil - Son Dakika

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