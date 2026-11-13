Bakan Uraloğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için düzenlenen resepsiyonda konuştu: - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü için düzenlenen resepsiyonda konuştu:

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- "Kıbrıs meselesinin, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilini içeren adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik güçlü çabalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz" "KKTC ile Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberlik, yakın işbirliği ve sıkı gönül bağlarıyla tüm engelleri aşmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini savunmayı, KKTC'yi her alanda güçlendirmeyi beraberce sürdüreceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini savunmayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) her alanda güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Burada konuşan Uraloğlu, Kıbrıs Türk halkının, 15 Kasım 1983'te her türlü baskı ve zorluğa rağmen öz vatanından vazgeçmeyeceğini ve kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini belirterek, halkın ana vatan ve garantör Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle 43 yıldır kendi bayrağı altında özgürce yaşadığını ve tüm kurumlarıyla devletini geliştirmek, refahını artırmak ve geleceğini güvence altına almak için azimle çalıştığını kaydetti.

KKTC'nin ortak bir kaderin, tarihi bir sorumluluğun ve milli davanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere, Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, güvenliğinin ve refahının muhafazası için dün olduğu gibi bugün ve ilelebet KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir. Biz, Kıbrıs meselesinin, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilini içeren adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik güçlü çabalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz."

"KKTC ile birlikte kara yollarını geliştirmeye devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitaplarında da bir kez daha uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettiğini hatırlatan Uraloğlu, KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği saygın konuma ulaşması, haksız ve gayri insani izolasyonların sona erdirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Uraloğlu, iki ülkenin 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmeden fiber optik ağlara kadar her türlü altyapıyı Kıbrıs'lı Türk kardeşlerimizin refahı için geliştirmeye gayret ediyoruz. 10 milyon yolcu kapasiteli Ercan Havalimanı'nı 3 yıl önce hizmete açmıştık. Bu yılın ilk 9 ayında 4,5 milyonluk kapasiteye ulaştı. Bu yıl, Gazimağusa'da hizmete açtığımız Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'yle de KKTC ile ülkemiz arasındaki deniz sahalarında gemi trafiğini kesintisiz takip ediyoruz. KKTC ile birlikte kara yollarını geliştirmeye devam ediyoruz. KKTC ile Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberlik, yakın işbirliği ve sıkı gönül bağlarıyla tüm engelleri aşmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini savunmayı, KKTC'yi her alanda güçlendirmeyi beraberce sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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