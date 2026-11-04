Bakan Uraloğlu, Umut Treni'nin 5 Kasım'da Ankara'dan Kayseri'ye gideceğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Umut Treni'nin 5 Kasım'da Ankara'dan Kayseri'ye gideceğini açıkladı

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Bakan Uraloğlu, Umut Treni\'nin 5 Kasım\'da Ankara\'dan Kayseri\'ye gideceğini açıkladı
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Bakan Uraloğlu, LÖSEV ve TCDD iş birliğiyle 5 Kasım'da Ankara'dan Kayseri'ye gidecek Umut Treni için Güney Ekspresi'ne özel vagon tahsis edildiğini açıkladı. Tren saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket ederek lösemili çocukları Kayseri'ye götürecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle 2023 yılından bu yana düzenlenen 'Umut Treni' etkinliği kapsamında hazırlanan özel vagonun, 5 Kasım'da Ankara Garı'ndan yola çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında 5 Kasım Perşembe günü çocukların Ankara'dan Kayseri'ye Güney Ekspresi ile seyahat edeceğini belirterek, tahsis edilen vagonun LÖSEV görselleriyle kaplanacağını ifade etti. 'Umut Treni'nin perşembe günü saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Lösemili Çocuklar Haftası Kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Umut Treni' etkinliği için Güney Ekspresi'nde özel bir vagon tahsis ettik. Çocuklarımızı Ankara-Kayseri güzergahında unutulmaz bir tren yolculuğunda buluşturacağız. Ankara Garı'nda ailelerin, LÖSEV gönüllülerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin katılımıyla bir uğurlama programı düzenlenecek" açıklamasını yaptı.

Etkinliğinin 2023 yılından bu yana gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Umut Treni etkinliğiyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz. Gelenekselleşen bu etkinlikle lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermeyi ve hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
KayseriAnkaraSağlıkGüncelTcddSon Dakika

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