Bakan Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı hattında 12 istasyon olacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hazırlıkları devam eden 36 kilometrelik YHT Gar- Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nda 12 istasyonla hizmet sunacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nın yapım çalışmalarına yönelik hazırlıkların hızla sürdüğünü ifade etti.

36 kilometrelik hattın 12 istasyonla hizmet sunacağını belirten Uraloğlu, hattın üç kesiminde de yer teslimini tamamladıkları bilgisini verdi.

Uraloğlu, projenin mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hat, saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacak. 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde 4 istasyon yer alacak. Projenin Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve park alanı da inşa edilecek." ifadesini kullandı.