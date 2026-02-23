Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari\'ye veda etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzası ile yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik , valilik önünde düzenlenen törenle kentten uğurlandı.

İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Vali Ali Çelik için Hakkari Valiliği önünde vedalaşma programı düzenlendi. Programa; Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'FİZİKEN AYRILIYORUZ'

Törende konuşan Çelik, görev süresi boyunca Hakkari'de gördüğü destek ve misafirperverlik için teşekkür ederek, kentten fiziken ayrıldığını ancak gönül bağının süreceğini söyledi. Hakkari'de bulunduğu süre boyunca her zaman güven ve iyilikle karşılaştığını belirten Çelik, "Binlerce dua alarak bu emin kentten bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Fiziken ayrılıyoruz. Bir Hakkarili gencimiz, 'Hakkari'den bir vali gitmiyor, Hakkarili bir vali, Ankara'ya gidiyor' diye yazmıştı. Gerçekten burada halayda, taziyede, mutlulukta ve hüzünde bir ve beraber olduk" dedi.

'İYİLİKLERDEN YANA OLUN'

Hakkari'nin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çelik, 27 yıllık kamu hizmeti hayatında birçok görevde bulunduğunu ifade etti. Çelik, "Hakkari demek iyilik, güzellik ve emin kent demek. Rabb'im kentimizi ve ülkemizi her türlü kötülükten korusun. Birlik olun, iyiliklerden yana olun." diye konuştu. Konuşmanın ardından Çelik, programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı.