Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti

Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari\'ye veda etti
23.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, valilik önünde düzenlenen törenle kentten uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, valilik önünde düzenlenen törenle kentten uğurlandı.

İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Vali Ali Çelik için Hakkari Valiliği önünde vedalaşma programı düzenlendi. Programa; Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'FİZİKEN AYRILIYORUZ'

Törende konuşan Çelik, görev süresi boyunca Hakkari'de gördüğü destek ve misafirperverlik için teşekkür ederek, kentten fiziken ayrıldığını ancak gönül bağının süreceğini söyledi. Hakkari'de bulunduğu süre boyunca her zaman güven ve iyilikle karşılaştığını belirten Çelik, "Binlerce dua alarak bu emin kentten bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Fiziken ayrılıyoruz. Bir Hakkarili gencimiz, 'Hakkari'den bir vali gitmiyor, Hakkarili bir vali, Ankara'ya gidiyor' diye yazmıştı. Gerçekten burada halayda, taziyede, mutlulukta ve hüzünde bir ve beraber olduk" dedi.

'İYİLİKLERDEN YANA OLUN'

Hakkari'nin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çelik, 27 yıllık kamu hizmeti hayatında birçok görevde bulunduğunu ifade etti. Çelik, "Hakkari demek iyilik, güzellik ve emin kent demek. Rabb'im kentimizi ve ülkemizi her türlü kötülükten korusun. Birlik olun, iyiliklerden yana olun." diye konuştu. Konuşmanın ardından Çelik, programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ali Çelik, Hakkari, Valilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti - Son Dakika

Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:30:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Hakkari'ye veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.