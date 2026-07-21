Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçti.

Merkezde atölyeleri gezen Eminoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'tan bilgi aldı ve gençlerle buluştu.