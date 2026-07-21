Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçti.
Merkezde atölyeleri gezen Eminoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'tan bilgi aldı ve gençlerle buluştu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?