Bakan Yardımcısı Garibabadi, Katar heyetiyle Tahran'da iki saat görüşüldüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat görüşme yapıldığını söyledi. Diplomasi için fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda çevrim içi ve yüz yüze görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.
İran basınına göre, Garibabadi, Katar heyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar ile diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirterek, dün akşam Katar heyetinin Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.
Garibabadi ayrıca, ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu ve bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü.
Garibabadi, Katar heyetinin hala İran'da olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.
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