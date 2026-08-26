Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı

ÇELTİK HASADINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü'nde gerçekleştirilen Ayçiçeği hasadının ardından, İpsala ilçesinde çeltik hasadına katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve davetlilerin katıldığı programda Bakan Yardımcısı Gizligider, biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı. Programda konuşan Gizligider, 2026'da bütün ürün gruplarında tarihi rekorlar beklendiğini belirterek, "2026 yılında Allah'ın izniyle yani neredeyse bütün ürün gruplarımızda biz tarihi rekorlar bekliyoruz. Çok şükür bu yıl geçmiş yılların kayıplarını fazlasıyla inşallah yerine koyacağız. Şundan herkes emin olsun muhtemelen konuşmamızdan bazı beklentiler de vardır. Ben şu kadarını söylemekle yetineyim; çiftçimiz alın terinin karşılığını fazlasıyla alacak. Öncelikle bunu söylemek lazım" dedi.

'HER GÜNÜNÜZDE BERABERİZ'

Ülke genelinde üretimi arttırmak için gayret ettiklerini kaydeden Gizligider, "Türkiye zaten birçok ürün grubunda fazlasıyla kendine yeter. ve ihracat yapan bir ülkeyken bu ürün gruplarında da fazlasıyla bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bugün biz iyi gününüzde bir araya geldik. İyi gününüze şahitlik etmek üzere, festivale şahitlik etmek üzere, konuk olmak üzere bir araya geldik. Ama şunu da söylemem lazım ki her gününüzde beraberiz. Burada ben tekrar sizlerin huzurunda Sayın Valimize, milletvekilimize, kıymetli il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrin her noktasına hakimler ve şunu görüyoruz ki Edirne pırıl pırıl parlıyor. Ankara'dan baktığınızda Edirne'nin bugünü dününden daha iyi. Bunu çok net görüyoruz" diye konuştu.

'ÇELTİK EKİM ALANIMIZ ARTTI'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, çeltikte tahminlerin üzerinde verim elde etmeyi umduklarını söyledi. Sezer, "İnşallah istediğimizin çok üzerinde verim elde ederiz. Hem üreticimizin yüzü güler hem de tüketicimizin yüzü güler. Çeltikte Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 50'sini neredeyse Edirne olarak üretiyoruz. Bunun yüzde 50'si de 210 bin dekar alanla İpsala'da üretiliyor. Bu çok büyük bir oran. Bu sene ilimizdeki ekim alanları da arttı. 510 bin dekara çıkmış durumdayız. Geçen yıl bu oran 450 binlerdeydi. Aynı zamanda bu sene verimde de büyük bir artış bekliyoruz. Geçen yıl bir tonları bulmuştu dekar başına. Bu sene de aynı oranlarda, hatta onun üzerinde bir artış bekliyoruz. İnşallah dediğim gibi her şeyden ötesi üreticimizin yüzünün gülmesi ve onların mutlu eden, memnun eden, emeklerinin karşılıklarını aldığı bir sezonu inşallah hep beraber gerçekleştiririz" dedi.

ÇELTİK FESTİVALİ AÇILIŞI YAPILDI

Programın ardından Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne Valisi Sezer ve beraberindekiler 25'inci İpsala Çeltik Festivali'nin açılış törenine katıldı. Şehitlik Anıtı'ndan festival alanına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Gizligider ve Vali Sezer, festival alanında çiftçilerle buluşarak sohbet etti.

Batuhan SEVER/ EDİRNE,