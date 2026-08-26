Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı

Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik hasadına katıldı. 2026'da tarihi rekorlar beklediklerini belirten Gizligider, çiftçinin emeğinin karşılığını alacağını söyledi. Ardından 25. İpsala Çeltik Festivali açılışı yapıldı.

ÇELTİK HASADINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü'nde gerçekleştirilen Ayçiçeği hasadının ardından, İpsala ilçesinde çeltik hasadına katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve davetlilerin katıldığı programda Bakan Yardımcısı Gizligider, biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı. Programda konuşan Gizligider, 2026'da bütün ürün gruplarında tarihi rekorlar beklendiğini belirterek, "2026 yılında Allah'ın izniyle yani neredeyse bütün ürün gruplarımızda biz tarihi rekorlar bekliyoruz. Çok şükür bu yıl geçmiş yılların kayıplarını fazlasıyla inşallah yerine koyacağız. Şundan herkes emin olsun muhtemelen konuşmamızdan bazı beklentiler de vardır. Ben şu kadarını söylemekle yetineyim; çiftçimiz alın terinin karşılığını fazlasıyla alacak. Öncelikle bunu söylemek lazım" dedi.

'HER GÜNÜNÜZDE BERABERİZ'

Ülke genelinde üretimi arttırmak için gayret ettiklerini kaydeden Gizligider, "Türkiye zaten birçok ürün grubunda fazlasıyla kendine yeter. ve ihracat yapan bir ülkeyken bu ürün gruplarında da fazlasıyla bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bugün biz iyi gününüzde bir araya geldik. İyi gününüze şahitlik etmek üzere, festivale şahitlik etmek üzere, konuk olmak üzere bir araya geldik. Ama şunu da söylemem lazım ki her gününüzde beraberiz. Burada ben tekrar sizlerin huzurunda Sayın Valimize, milletvekilimize, kıymetli il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrin her noktasına hakimler ve şunu görüyoruz ki Edirne pırıl pırıl parlıyor. Ankara'dan baktığınızda Edirne'nin bugünü dününden daha iyi. Bunu çok net görüyoruz" diye konuştu.

'ÇELTİK EKİM ALANIMIZ ARTTI'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, çeltikte tahminlerin üzerinde verim elde etmeyi umduklarını söyledi. Sezer, "İnşallah istediğimizin çok üzerinde verim elde ederiz. Hem üreticimizin yüzü güler hem de tüketicimizin yüzü güler. Çeltikte Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 50'sini neredeyse Edirne olarak üretiyoruz. Bunun yüzde 50'si de 210 bin dekar alanla İpsala'da üretiliyor. Bu çok büyük bir oran. Bu sene ilimizdeki ekim alanları da arttı. 510 bin dekara çıkmış durumdayız. Geçen yıl bu oran 450 binlerdeydi. Aynı zamanda bu sene verimde de büyük bir artış bekliyoruz. Geçen yıl bir tonları bulmuştu dekar başına. Bu sene de aynı oranlarda, hatta onun üzerinde bir artış bekliyoruz. İnşallah dediğim gibi her şeyden ötesi üreticimizin yüzünün gülmesi ve onların mutlu eden, memnun eden, emeklerinin karşılıklarını aldığı bir sezonu inşallah hep beraber gerçekleştiririz" dedi.

ÇELTİK FESTİVALİ AÇILIŞI YAPILDI

Programın ardından Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne Valisi Sezer ve beraberindekiler 25'inci İpsala Çeltik Festivali'nin açılış törenine katıldı. Şehitlik Anıtı'ndan festival alanına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Gizligider ve Vali Sezer, festival alanında çiftçilerle buluşarak sohbet etti.

Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Ebubekir Gizligider, Politika, Festival, Güncel, Çeltik, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi
81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır 81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır

19:39
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü’den olay hareket
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket
19:32
Gençlerbirliği’nden Newcastle United’a transfer: Ousmane Diabate
Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate
19:07
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi İşte sonuç
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
18:59
Coventry City’de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba Bakın neye benzettiler
Coventry City'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 19:41:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gizligider çeltik hasadına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement