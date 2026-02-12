(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hacı Ali Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'i kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yardımcısı Özel, Ukrayna Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?