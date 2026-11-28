İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "Yaşadığımız dönemde fiziksel sınırlar, önlemler bizi korumayacak. Elimizin altında bu ekranlar olduğu, doğrudan o ekranlarla muhatap olduğumuz ve onlara karşı kendimize bir zırh geliştirmediğimiz sürece asla bizleri kaleler, duvarlar ve tel örgüler ya da kamera sistemleri tek başına korumaya yetmeyecek." dedi.

Yiğitbaşı, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Derneğince (İSTAF) Rami Kütüphanesinde düzenlenen "Mikrofon Sende" programının açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin ve siber dünyanın bireyler, aileler ve güvenlik boyutu üzerindeki etkilerine değinerek sanal dünyanın çoğu insan için belki reel hayattan daha gerçek olduğunu söyledi.

Akademisyenlik geçmişine ve bürokrasideki görev sürecine değinen Yiğitbaşı, iletişim bilimi ve medya alanında çalıştığını, İstanbul'da yaklaşık 20 yıl yaşadığını ve bürokrasi öncesinde Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anlattı.

Yiğitbaşı, akademik teşviklerde belgesel ya da televizyon programı üretmenin doğrudan puan getirmediğini aktararak, Kovid-19 döneminde ailelere ve ebeveynlere ulaşmak amacıyla kendi gayretiyle "Dijital Çağda Ebeveynlik" programını hazırladığını kaydetti.

Dijital ortamın risklerine ilişkin kendi aile deneyiminden de örnek paylaşan Yiğitbaşı, üç çocuk annesi olduğunu, çevrim içi oyunlar ve dijital iletişimdeki riskler konusunda çocuklarını uyardığını, oğlunun bu uyarılardan zaman zaman yakındığını dile getirdi.

Yiğitbaşı, siber alanın ve siber dünyanın hayata getirdiği zorluklara işaret ederek dijital mecraların evli çiftlerin ilişkilerinden dolandırıcılık, hırsızlık, taciz ve linç kültürüne kadar pek çok alanda etkilerinin görüldüğünü söyledi.

Açılış konuşmasının ardından düzenlenen panelde gençlerin sorularını da cevaplayan Yiğitbaşı, akademiden bürokrasiye uzanan kariyer yolculuğunda kendisini en çok şekillendiren dönemin ve akademik bakış açısının karar alma süreçlerine etkisinin sorulması üzerine, kariyer yolculuğunu ve karar alma süreçlerine yansıyan deneyimlerini aktardı.

Özellikle Bosna savaşı yıllarında hakikati dünyaya aktarmak için savaş muhabiri olmak istediğini, gençlik yıllarında iletişim alanına yöneldiğini, akademideki çalışmalarını sürdürürken sivil toplum, çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalarda da aktif yer aldığını anlatan Yiğitbaşı, akademik bakış açısının, saha gözlemlerinin ve farklı toplumsal kesimlerle kurduğu temasların karar alma süreçlerinde önemli yer tuttuğunu dile getirerek, "Benim maksadım insanların hayatında hayırlı, iyi bir iz bırakmaktı." dedi.

Yiğitbaşı, akran zorbalığı, psikolojik şiddet ve dijital zorbalık gibi görünmeyen tehditlere karşı çocukların psikososyal güvenliğinin sağlanması ve bu risklerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının ve ilgili diğer kurumların bu konularda ortak çalışmasının önemini vurguladı.

2019-2022 yıllarında yürütülen iç güvenlik stratejileri ve okul güvenliğine yönelik çalışmalardan bu yana tehditlerin değiştiğine işaret eden Yiğitbaşı, ekran sürelerinin artması ve siber dünyanın hayatın merkezinde daha fazla yer almasıyla yeni bir protokol oluşturduklarını, yeni protokolde söz konusu bakanlıkların da bulunduğu 7 kurumun birlikte yer aldığını söyledi.

Yiğitbaşı, Bakanlık tarafından üzerinde yoğun çalışılan "Şefkat Kalkanı" projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Güvenlik Eğitim İletişimi (GEİP) programı hakkında da bilgi verdi.

Bu çalışmalarla kurum yetkililerinin, ebeveynlerin, rehber öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bilgilendirilmesinin, çocukların yaşadıkları zorbalık ve tehditleri ailelerine çekinmeden aktarabilmesi için sağlıklı iletişim kanallarının kurulmasının amaçlandığını belirten Yiğitbaşı, "Yaşadığımız dönemde fiziksel sınırlar, önlemler bizi korumayacak. Çünkü elimizin altında bu ekranlar olduğu, doğrudan o ekranlarla muhatap olduğumuz ve onlara karşı kendimize bir zırh geliştirmediğimiz sürece asla bizleri kaleler, duvarlar ve tel örgüler ya da kamera sistemleri tek başına korumaya yetmeyecek." diye konuştu.

İSTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz da gençliğin önemine işaret ederek bireyselleşmeye karşı cemiyet ruhunun korunması ve dezenformasyon karşısında hakikatin savunulması gerektiğini belirtti.

İSTAF'ı bir mektep, dergah ve ocak olarak tanımlayan Yılmaz, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatarak davalarının vatan, millet, bayrak ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Yılmaz, günümüzde hakikatin yalanın gölgesinde kaldığını belirterek, kaynağından öğrenilmeyen sözün hükümsüz olduğunu kaydetti.

Teknolojinin ve yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle bireyselleşmenin arttığını ve insanların "biz" yerine "ben" demeye başladığını aktaran Yılmaz, ahlaki değerlerin ve cemiyet ruhunun korunması gerektiğini ifade etti.

Gençlere seslenen Yılmaz, kendilerini tanımaları, nefsaniyetten uzak durmaları, yeteneklerini keşfedip memleket davası için kullanmaları tavsiyelerinde bulunarak, kibirden uzak durulması ve tevazunun esas alınması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Aşık Veysel'in "Siz gidersiniz adınız kalır." sözünü hatırlatarak gençleri vatan ve millet sevdalılarının buluştuğu "iyilik kervanına" katılmaya davet etti.