Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale\'de Öğrencilerle Buluştu
26.02.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Çanakkale'de okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Çanakkale'de öğrenciler ile bir araya gelip, "Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizle eğitim, kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hafız Halil Atan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yılmaz'a; Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta eşlik etti. Sınıf ziyaret eden Yılmaz, burada öğrencilerin hazırladığı ramazan programını izleyerek, öğrencilerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

'HASBİHAL EDERİZ'

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Yılmaz, bakanlık yetkilileriyle ziyaret programlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirtip, "Rutin ziyaretlerimiz kapsamında bakanlık yetkilileri olarak okullarımızı ziyaret ederiz, öğretmenlerimiz ile toplantılar yaparız, yönetici buluşmaları yaparız. Dolayısıyla bu buluşmalarda da öğrencilerimizle bir araya geliriz. Hasbihal ederiz. Öğretmen arkadaşlarımızla eğitim programlarımızı, eğitim politikalarımız üzerine müzakereler yaparız. Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizle eğitim üzerine kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik" dedi.

ÖĞRENCİLER HATIRA I

Yılmaz, "Kitap okumayla, kendilerini hayata hazırlamasıyla, çalışmalarıyla ilgili vakitlerini değerlendirmesi ile ilgili bir söyleşimiz oldu. Ayrıca okulumuzda ramazan etkinlikleri kapsamında çocukların çok güzel etkinlikleri vardı. Bizi karşılayan Hacivat ve Karagöz ile ekibi sınıfta güzel bir ramazan manileri sunumu yaptı. Bir drama atölyesi gerçekleştirdiler. Şen şakrak bir sınıfta, bir öğrenci buluşmamız oldu" diye konuştu. Program, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindekilerin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nazif Yılmaz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:52:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.