Bakan Yerlikaya: 8 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya: 8 Aranan Kişi Yakalandı

14.09.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı bültenle aranan 8 kişi, uluslararası işbirliğiyle Türkiye'ye iade edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını, bu kişilerin Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan teslim alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahısların yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını, bu kişilerin Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan teslim alındığını bildirdi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirten Yerlikaya, "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"'Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y, organize suç örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Azerbaycan, Makedonya, Avusturya, Gürcistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Almanya, Türkiye, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 8 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:51:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 8 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.