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Bakan Yerlikaya: " Çanakkale; sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destandı"

İçişleri Bakanlığından Çanakkale Zaferinin yıl dönümüne özel belgesel

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırladığı belgesi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çanakkale; sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destandı" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan '18 Mart' belgeselini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin üzerinden değil 109 yıl, 1009 yıl da geçse, bu büyük zafer ve kahraman şehitlerimiz asla unutulmayacaklar. Çünkü Çanakkale; sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destandı. Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. 18Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Çanakkale Geçilmez.