Bakan Yerlikaya: Terörle Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Terörle Mücadele Sürecek

Bakan Yerlikaya: Terörle Mücadele Sürecek

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi.

24.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:31
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 35 yıl önce 24 Kasım'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda katledilen 28 kişiyi andı. Yerlikaya, "Aralarında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebeklerimiz vardı; 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime evlatlarımız vardı; 75 yaşındaki Hazal annemiz vardı. Bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını ziyaret etmiştik. PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İkiyaka köyünde katledilen şehitlerimize ve tüm terör şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

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