Bakan Yerlikaya: "Hakem Meler\'e saldıran Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca emniyet gözetiminde hastanede tedavi görmektedir.

- Siyasilerden, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama

Soruşturma başlatıldı

ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından siyasi isimler olayı kınadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından siyasiler olayı kınadı.

TBMM'de sporda şiddete kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maç bitiminde hakem Halil Umut Meler'e saldırmasını mecliste kınadı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, mecliste yaptığı konuşmasında, "Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" dedi.

3 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya bu tür olayların kabul edilemeyeceğini belirterek, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya bir paylaşım daha yaparak olayın ardından 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapmış olduğu paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı akabinde sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darp ettikleri olaya ilişkin olarak, tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve bu kişiler hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında gözaltı talimatı

Bakan Tunç tarafından yapılan paylaşımda, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında gözaltı talimatı verildiğini belirtilerek, "Hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" denildi.