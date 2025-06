Bakan Yerlikaya, "Her Mahallesiyle İstanbul, İçişleri Bakanıyla Buluşuyor" programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugünün Türkiye'si her bir vatandaşının sesine kulak veren, halkın iradesini merkeze alan demokratik işleyişin, bürokratik vesayetin pençesi altında gasbedilmesine asla ama asla taviz vermeyen bir Türkiye'dir." dedi.

Bakan Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul, İçişleri Bakanıyla Buluşuyor" programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, "Her Mahallesiyle İstanbul" tanıtım filmi gösterildi.

Programda konuşan Yerlikaya, mahallelerin sadece bir yerleşim alanı olmadığını, bir irade mekanı, demokrasinin ilk durağı, paylaşmanın, dayanışmanın adı olduğunu söyledi.

Mahalle temsilcilerinin AK Parti hareketinin omurgası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Sizler mahallelerin gözü, kulağı, vicdanısınız. Sizler, milletimizle devletimiz arasında kurduğumuz köprüsünüz. İşte AK Parti bu köprüyü, vesayetin tanklarına, manşetlerine, darbeci zihinlerine rağmen kuran bir harekettir. Bu dava, 28 Şubat karanlığında eğilmeyen başların, 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına dikilen yüreklerin davasıdır. Aziz milletimizle kurduğumuz güçlü bağ sayesinde ülkemizin kalkınma süreci hamdolsun hızlandı." diye konuştu.

"Ülkemizin küresel bir güç haline geldiği bir Türkiye hedefimiz var"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin artık siyasi istikrarsızlıklara kapı aralayan sık hükümet değişikliklerini, koalisyon krizlerini, toplumsal kutuplaşmaları geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'si her bir vatandaşının sesine kulak veren, halkın iradesini merkeze alan demokratik işleyişin, bürokratik vesayetin pençesi altında gasbedilmesine asla ama asla taviz vermeyen bir Türkiye'dir. Bu yüzden AK Parti Teşkilatı, millete hizmet için gönül vermiş her bir mensubuyla, önüne çıkan her türlü zorluğu ve engeli aşarak kararlılıkla hedefine odaklanmakta. Çünkü bizim ülkemize, aziz milletimize borcumuz var. Bizim, tüm vatandaşlarımızın refah seviyesinin arttığı, her bir şehrimizin kalkındığı, ülkemizin küresel bir güç haline geldiği bir Türkiye hedefimiz var. El ele bu hedefe doğru yürüyoruz."

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, kamu düzenini bozmaya yeltenenlere, mahallelerin huzurunu bozmaya kalkan hiç kimseye müsamaha göstermediklerini dile getirdi.

"Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın"

Huzurun ve güvenin temelinin sokaklar ve mahalleler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Siz mahalle temsilcilerimizle birlikte siyaseti zirveye taşıdığımız gibi suçun kökünü de birlikte kazıyacağız. 112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var, bir şüpheli mi gördünüz ihmal etmeyin. 112'yi arayın. Bu o kadar önemli ki bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir. Bir uyarı, binlerce insanın güvenliğini sağlayabilir. Biliyorum bu konulara karşı çok duyarlısınız. Ancak sizlerden bu konuda daha fazla destek bekliyoruz. Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın. Mahalle başkanlarımız kendi yönetimlerine ve mahalle sakinlerine de 112'ye yapılan bildirimlerin ne denli önemli olduğunu duyursun."

Yerlikaya, "zehir tacirlerine" karşı Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesini geliştirdiklerine işaret ederek, "Konum bazlı vaka analiz sistemi olan NARVAS, 112 ve 'UYUMA' mobil uygulamasından gelen narkotik ihbarların çok daha etkin analizini sağlıyor. NARVAS'a yapacağınız her ihbar sadece gençlerimize değil geleceğimize de umut olacak çünkü uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bakın, karşımda pırıl pırıl gençlerimiz var. Allah hepsini korusun, gözetsin. Biz hiçbir gencimizin gözünün feri sönmesin diye her an görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

"Bu ülke için en güzel hikayeler, önce mahallelerimizde yazıldı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu programın ilkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaptıklarını anımsatarak, bakanlar ile mahalle başkanlarını buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Özdemir, mahallelerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin mahalle teşkilatları deyince, orada biraz durmak lazım. Çünkü bizim mahalle teşkilatlarımız, partimizin hem omurgası hem o omurgadan etrafa yayılan hayat damarları gibidir. Eğer biz bu zamana kadar girdiğimiz her referandum ve seçimden alnımızın akıyla çıkmışsak, bunu mahallelerimizin üstün çabası ve gayretlerine borçluyuz. Bu ülke için en güzel hikayeler, önce mahallelerimizde yazıldı. Bir başka deyişle mahallelerimizde yazılan hikayeler, dalga dalga büyüyerek Türkiye'nin hikayesine dönüştü. Aynı yolun yolcusu, aynı kaderin yoğurduğu hamuruz. Bu yolda acılarımıza bile zevk, akıttığımız terlere anlam katan aynı davadır. Çünkü biz gerçek bir İstanbul sevdalısı, İstanbul'un her mahallesini sevmeyi ve abat etmeyi İstanbul'a ödenmesi gereken en büyük borç ve en onurlu iş sayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız."

Özdemir, dünyada ve bölgede her gün büyük değişimlerin yaşandığını belirterek, sorumlulukların daha çok şuurunda olmaları, birlik, beraberliklerini daha çok pekiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Temel vazifemiz de İstanbul'un ve İstanbullunun hukukunu korumak"

Günün büyük düşünme günü olduğunu ifade eden Özdemir, "Gün, kendi davamızı ve ideallerimizi, her şeyin üstüne çıkarma günüdür. Gün, medeniyet coğrafyamızın en büyük ve son kalesi olan Türkiye'yi teslim almak isteyenlere karşı, ufak hesaplardan sıyrılma, büyük hedeflere odaklanma günüdür ve gün her zaman, her yerde ve her koşulda, mazlumların sesi olan büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, sıradağlar gibi, aslanlar gibi dimdik durmanın günüdür." şeklinde konuştu.

Özdemir, bir diğer temel vazifelerinin de İstanbul'un ve İstanbullunun hukukunu korumak olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'un gençlerine ve geleceğine sahip çıkmaktır. İstanbullunun gözüne çekilmek istenen bandı söküp atmaktır. İstanbulluya hizmet edilecek kaynakları siyasi ikballeri için arpalık görenleri halka anlatmak, ahtapotun kafasının ve kollarının nerelere uzandığını, halkımızın tam anlamıyla görmesini sağlamak hepimizin en asli görevidir." ifadelerini kullandı.

İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu, teşkilat ağının İstanbul'un yeniden kazanılmasının anahtarı olduğuna dikkati çekerek, "961 mahallemizde teşkilatlanmamızı tamamladık, İstanbul'un her noktasında sahadayız. Bu yola yeni çıkan değiliz, bu davada nice yollar yürüdük, nice zaferlere tanıklık ettik. Bu salondaki heyecan o günlerin yeniden kapıda olduğunun işaretidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program basına kapalı devam etti.

Programa, milletvekilleri, AK Parti İstanbul il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda mahalle başkanı katıldı.