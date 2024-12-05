Bakan Yerlikaya: Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES'e Gelen İhbar Sayısı 1 Milyon 420 Bin 66 - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES'e Gelen İhbar Sayısı 1 Milyon 420 Bin 66

Bakan Yerlikaya: Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES\'e Gelen İhbar Sayısı 1 Milyon 420 Bin 66

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ile yaptığı toplantıda, KADES uygulamasına gelen ihbar sayısının bu yıl 1 milyon 420 bin 66 olduğunu açıkladı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için KADES'in önemine vurgu yaptı.

05.12.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Yerlikaya, bu yıl KADES'e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu kıymetli üyelerini bakanlığımızda ağırladık. Kadına yönelik şiddet toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddetin her türlü biçimi, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine, insanlık onuruna, insan haklarına, ailenin can damarına ve insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırıdır. Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz, bunu kabullenemeyiz. Kadına yönelik şiddeti önlemede KADES'e; yani 'Kadın Acil Destek Uygulaması'na büyük önem veriyoruz. KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi" dedi.

'KADINA KALKAN ELLERİ İNDİRMEYE KARARLIYIZ'

Yerlikaya, bu yıl KADES'e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu belirterek, "Bu ihbarların her biri en öncelikli ihbar kabul edildi ve hemen gereğini yaptık. Kadına şiddetle ilgili KADES'e ya da 112'ye gelen çağrı 'En öncelikli çağrı' sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse şube, birim gözetmeksizin ki o ekip trafik olabilir, asayiş olabilir, özel harekat olabilir; o arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor" açıklamasında bulundu.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES'e Gelen İhbar Sayısı 1 Milyon 420 Bin 66 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES'e Gelen İhbar Sayısı 1 Milyon 420 Bin 66 - Son Dakika
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