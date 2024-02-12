Bakan Yerlikaya: 'Mercek-11' operasyonlarında 1124 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Mercek-11' operasyonlarında 1124 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: \'Mercek-11\' operasyonlarında 1124 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-11' operasyonlarında 998 silahın ele geçirildiğini ve 1124 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve silah kaçakçılarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

12.02.2024 10:05
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Bakan Yerlikaya: 'Mercek-11' operasyonlarında 1124 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' operasyonlarında, 998 silah ele geçirildiğini ve 1124 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11' operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. 1124 şüpheli gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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