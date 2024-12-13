TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da karla kaplı doğal yaşam alanında görüntülenen geyiği paylaştı.
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu'da dron kamerasına yansıyan geyiğin görüntülerine yer verdi. Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'nun göz kamaştıran beyaz manzarasında, zarif adımlarıyla kar güzeli" ifadelerini kullandı. Görüntüde, doğal yaşam alanında görüntülenen geyiğin beslenmesi ve yürümesine ilişkin anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yumaklı'dan Kastamonu'da Kar Güzeli Geyiği Paylaşımı - Son Dakika
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