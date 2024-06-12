Bakan Yumaklı: ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin ortaya çıkması üzerine işletmeye cezai işlem uygulandığını, hijyen standartlarına aykırı kesilen etlerin imha edildiğini ve olumsuz koşullarda gıda satışı yapılan işletmenin kapatıldığını açıkladı. Ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Yumaklı, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

12.06.2024 16:35
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BAKAN YUMAKLI: ETLER İMHA EDİLDİ, İŞLETME KAPATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, " Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; işletmeye cezai işlem uygulandı, hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi, olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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