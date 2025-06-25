Bakan Yumaklı İzmir Yangınını Takip Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangını Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Yangın Yönetim Merkezinde takip ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, yangının son durumu hakkında OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile de telefonla görüştü.