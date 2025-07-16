Bakanlar Ay Yıldız Karargahını İnceledi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak Ay Yıldız yerleşkesinde çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden Milli Savunma Bakanlığımızın yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilileri de yer aldı. Toplantı sonrasında Bakanlar Yaşar Güler ve Murat Kurum, Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi" denildi.