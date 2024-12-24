Bakanlar Balıkesir'deki Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakanlar Balıkesir'deki Yaralıları Ziyaret Etti

Bakanlar Balıkesir\'deki Yaralıları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası yaralananları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

24.12.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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YERLİKAYA, GÜLER VE IŞIKHAN YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi. Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Vedat Işıkhan, Yaşar Güler, Balıkesir, Politika, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Balıkesir'deki Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

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