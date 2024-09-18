Bakanlar Yangınla Mücadele İçin Toplandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim yerleri ve ormanlık alanlardaki yangınlarla ilgili işbirliğini görüştüğünü belirtti.

Bakan Kurum, "İki Bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız." ifadelerini kullandı.