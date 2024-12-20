Bakanlığa 1331 Yeni Personel Alımı - Son Dakika
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Bakanlığa 1331 Yeni Personel Alımı

Çevre Bakanlığı, 2025'te 1331 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular ocakta alınacak.

20.12.2024 17:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bin 331 personel istihdam edilecek

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacak. İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.

Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak. Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, istihdam edilecek bin 331 personelin alım sürecine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemizi büyütüyor, gücümüze güç katıyoruz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek, ailemize katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın ve hizmetlerimizin kapasitesini artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, personel alımına ilişkin merak edilen konular üzerine açıklama yapıldı. Bu çerçevede Bakanlığa 527 sözleşmeli personel alımının hangi şartlarda ve ne zaman olacağına ilişkin, "Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak, başvurular ÖSYM aracılığı ile 2025 yılı ocak ayında alınacak" bilgisi paylaşıldı.

Milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur ünvanlarındaki 500 personelin hangi şartlarda alınacağına ilişkin ise, Bakanlık tarafından, "Kariyer meslek personeli grubundaki bu alımlar, KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek" cevabı verildi.

Açıklamada, 200 engelli memurun hangi şartlarda ve ne zaman alınacağı hakkında, "Engelli memur alımı e-KPSS puanı baz alınarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde farklı branşlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirilecek" yanıtı verildi.

İklim değişikliği uzman yardımcısı alım sürecinin ne zaman tamamlanacağı da belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden KPSS ve YDS puanına göre alınan başvurular adayların 23 Aralık 2024 tarihinde gireceği sınavın ardından sonuçlanacak" ifadelerine yer verildi.

İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcı olarak belirlenecek bin 500 kişinin ne zaman ve hangi kapsamda çalıştırılacağı konusuna da yer verilen açıklamada, "Katılımcılar, 2025 yılı ocak ayı içinde göreve başlayacak olup, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini destekleme kapsamında istihdam edilecekler" yanıtı verildi.

Kaynak: İHA

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