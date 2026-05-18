Bakanlığa Sahte Evrakla 642 Milyon TL Dolandırıldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri ve bağları olmamasına rağmen Bakanlık birimlerinde kendilerini çalışıyor göstererek 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri, incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturdukları anlaşılan şüpheliler hakkında Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

BAKANLIK ANTETLİ SAHTE EVRAKLAR ÜRETTİLER

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini konu ederek, aynı fikir ve eylem birlikteliği içerisinde haksız menfaat temin etmek maksadıyla bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri ve bağları olmamasına rağmen Bakanlık birimlerinde kendilerini çalışıyor gösterdikleri belirtildi.

Bakanlık antetli sahte evraklar tanzim edip gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalatarak ve şirketler kurarak organize bir şekilde hareket etmek suretiyle, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturduklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından, Ankara merkezli 23 ilde, 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.