Bakanlığa Sahte Evrakla 642 Milyon TL Dolandırıldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlığa Sahte Evrakla 642 Milyon TL Dolandırıldılar

18.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanlığı'nı hedef alan 118 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

(ANKARA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri ve bağları olmamasına rağmen kendilerini Bakanlık birimlerinde çalışıyor göstererek, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri ve şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturdukları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri ve bağları olmamasına rağmen Bakanlık birimlerinde kendilerini çalışıyor göstererek 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri, incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturdukları anlaşılan şüpheliler hakkında Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

BAKANLIK ANTETLİ SAHTE EVRAKLAR ÜRETTİLER

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini konu ederek, aynı fikir ve eylem birlikteliği içerisinde haksız menfaat temin etmek maksadıyla bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri ve bağları olmamasına rağmen Bakanlık birimlerinde kendilerini çalışıyor gösterdikleri belirtildi.

Bakanlık antetli sahte evraklar tanzim edip gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalatarak ve şirketler kurarak organize bir şekilde hareket etmek suretiyle, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL para trafiği oluşturduklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından, Ankara merkezli 23 ilde, 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlığa Sahte Evrakla 642 Milyon TL Dolandırıldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:44:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlığa Sahte Evrakla 642 Milyon TL Dolandırıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.