Bakanlık, çocuklar için riskli bulunan oyuncağı piyasadan toplattı - Son Dakika
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Bakanlık, çocuklar için riskli bulunan oyuncağı piyasadan toplattı

Bakanlık, çocuklar için riskli bulunan oyuncağı piyasadan toplattı
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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı. Kaplan, güvensiz ürünlere ilişkin güncel bilgilere GÜBİS üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.

Bakanlık Müşaviri Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır. Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Bekir Kaplan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık, çocuklar için riskli bulunan oyuncağı piyasadan toplattı - Son Dakika

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