Bakanlık Destekledi, 75 Öğrenci İlk 100 Bin İçinde - Son Dakika
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Bakanlık Destekledi, 75 Öğrenci İlk 100 Bin İçinde

24.07.2026 11:22
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Aile Bakanlığı desteklediği 75 öğrenci YKS'de ilk 100 bin arasında yer aldı, başarıları dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modelleri kapsamında kuruluş bakımı ve koruyucu aile hizmetinden yararlanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerden 75'i ilk 100 bin kişi arasında yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran'da yapılan YKS'ye yaklaşık 2,5 milyon aday başvuruda bulundu.

Adaylar arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan veya koruyucu aile yanında yaşayan 12. sınıf öğrencileri ile mezun gençler de yer aldı.

Bu kapsamda, bu yıl Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan veya koruyucu aile yanında kalan 12. sınıf öğrencisi ve mezun durumdaki gençlerden 659 kişi sınava girdi.

Bolu, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Kütahya illerindeki çocuk bakım kuruluşlarında ve koruyucu aileler yanında korunma ve bakım altında bulunan 7 gençten 5'i sözelde, 2'si sayısalda ilk 10 binin içine girme başarısı elde etti.

Ayrıca, 9'u sayısal alanda, 16'sı eşit ağırlıkta, 29'u sözelde ve 21'i de dilde olmak üzere 75 öğrenci ilk 100 bin kişi içinde yer aldı.

Bakanlık, öğrencileri tercih süreçlerinde de yalnız bırakmayarak, yetenek ve ilgi alanlarına göre mesleklere yönlendirip, tercih desteği de sağlıyor.

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık Destekledi, 75 Öğrenci İlk 100 Bin İçinde - Son Dakika

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