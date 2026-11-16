Bakanlık Keşan'a 2026'da azami 100 kişilik huzurevi yatırımını programa aldı - Son Dakika
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Bakanlık Keşan'a 2026'da azami 100 kişilik huzurevi yatırımını programa aldı

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Bakanlık Keşan\'a 2026\'da azami 100 kişilik huzurevi yatırımını programa aldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Keşan Huzurevinin 2026 yatırım programına alındığını ve azami 100 kişiye hizmet verecek şekilde projelendirileceğini belirtti. Keşan Engelsiz Yaşam Merkezi de azami 63 kişiye hizmet sunacak şekilde projelendirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentteki yatırım programlarının devam ettiğini belirtti.

Tohumcu, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı açıklamada, kentte sürdürülen ve yatırım programına alınan sosyal hizmet projelerine ilişkin bilgi verdi.

Tohumcu, Edirne genelinde planlanan yatırımlar ve devam eden çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Keşan Engelsiz Yaşam Merkezinin yatırım programına eklendiğini belirten Tohumcu, azami 63 kişiye hizmet sunacak şekilde projelendirileceğini de kaydetti.

Keşan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin de 2026 yılı yatırım programına dahil edildiğini ifade eden Tohumcu, merkezin azami 100 kişiye hizmet verecek kapasitede projelendirileceğini kaydetti.

Tohumcu, İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi yapım işinin de programa alındığını dile getirdi.

Edirne'deki 200 kişilik yeni huzurevinin yapım işinin sürdüğünü anlatan Tohumcu, program dahilinde olan projelerin hızla tamamlanması için gayret edeceklerini kaydetti.

Bakanlığın başlattığı İyilik Var Platformu hakkında bilgi veren Tohumcu, "Kurumlarımızda yer alan vatandaşlarımıza, öğrencilere destek olabilirsiniz. Bir matematik öğretmeni çocuklarımıza haftanın belirli günleri isteği doğrultusunda ders verebilir. Herkes yaptığı işle ilgili bu platformdan destek olabilir. Güzel anlamlı bir çalışma başlatıldı devamının geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin genç yaşlı, kadın erkek, küçük büyük demeden desteğe devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin güzel ve yararlı işlere imza attığını anlatan Gegeoğlu, kendilerinin de destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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