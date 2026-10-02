Bakanlık projesiyle bu yıl Van\'da 8 gölete 700 bin sazan yavrusu bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ'dan getirilen 700 bin sazan yavrusu, Van'ın 4 ilçesindeki 8 gölete bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ'dan Van'a getirilen 700 bin sazan yavrusu, Çaldıran, Saray, Özalp ve İpekyolu ilçelerindeki 8 gölete bırakıldı. Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Emek Göleti'nde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Van Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

"SU KAYNAKLARIMIZI EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Van Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, yürütülen çalışmalarla su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını söyledi. Van'ın su kaynaklarının hem bölgesel ekonomiye katkı sağlaması hem de ekolojik dengenin korunması amacıyla en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Şişman, "Bu kapsamda ilimizdeki su ürünleri faaliyetlerimizi yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç temel başlık altında yürütüyoruz. İlimizde toplam 37 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam kapasitesi 3 bin 732 ton olup, her yıl yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında ilimizde 10 adet kuluçkahane bulunmaktadır. Bu kuluçkahanelerin toplam yavru alabalık kapasitesi yıllık 50 milyon adettir. İlimizde kurulum aşamasında olan yeni tesislerle birlikte yavru alabalık ve alabalık yumurtası üretim kapasitemiz yıllık yaklaşık 550 milyon adet olacaktır" dedi.

VAN GÖLÜ'NDE 80 BALIKÇI TEKNESİ BULUNUYOR

Van'daki balıkçılık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şişman, Van Gölü'nde 77, Erçek Gölü'nde ise 3 olmak üzere toplam 80 balıkçı teknesinin bulunduğunu söyledi. Şişman, "Bu balıkçı tekneleri ile yıllık 7 bin ile 7 bin 500 ton arasında inci kefali avcılığı yapılmaktadır. 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların baraj, göl, gölet ve uygun diğer su kaynaklarına ekolojik ve ekonomik değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu yıl Van'ın farklı ilçelerindeki 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bırakıldı. Son 9 yılda Van'daki farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon yavru sazan bırakıldı. Balıklandırma çalışmalarındaki amacımız; su kaynaklarımızdaki stokları desteklemek, su ürünleri potansiyelimizi artırmak ve bölge halkımızın geçim kaynaklarını güçlendirmektir. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Van'daki su ürünleri üretiminin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Şişman, yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma faaliyetlerinin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sunduğunu söyledi.