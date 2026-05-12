Bakanlık'tan Bartın'daki İstismar Davasına Müdahale
Bakanlık’tan Bartın'daki İstismar Davasına Müdahale

12.05.2026 21:18
Aile Bakanlığı, 13 yaşındaki çocuğun istismar davasına müdahil olup, sanıkların ağır cezalandırılması için takipte.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı almaları için adli sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Amasra'daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlıkça, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
