Bakanlık'tan Çocuğa Psikolojik Destek

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağını ve saldırıya ilişkin davaya müdahil olacağını bildirdi.

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K. daha sonra tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.