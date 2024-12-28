Bakanlık'tan Engelli Bakım Merkezi Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntülere ilişkin, "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer bulan Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki güncel durumu yansıtmayan görüntülere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır. Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz. Bakanlık olarak dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.