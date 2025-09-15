Bakanlık Uyuşturucu Operasyonu: 601 Kilo Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 310 kilo esrar ve 291 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonlarla ilgili soruşturmaların, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
